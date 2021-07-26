Собянин рассказал о благоустройстве скверов и пешеходных зон на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Специалисты обновят шесть скверов в трех районах юго-востока Москвы по программе благоустройства в 2021 году. Об этом в понедельник написал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

"Продолжаю рассказ о проектах создания качественной городской среды в жилых районах, реализуемых в этом году", - написал мэр. Благоустройство сквера имени А.С. Хлобыстова выполнят в Выхино-Жулебино. Также будут приведены в порядок детские площадки и дорожки. У любителей воркаута и настольного тенниса появятся свои центры притяжения.

Он добавил, что установят опоры освещения и лавочки, в том числе около монумента летчику-фронтовику Герою Советского Союза Алексею Степановичу Хлобыстову. Также появится еще один благоустроенный сквер в Жулебино - в 4-м Люберецком проезде. На небольшой зеленой территории создадут несколько площадок для тихого отдыха, высадят цветники, новые деревья и живые изгороди.

По словам Собянина, в Люблино реализуют несколько проектов. В 2014 году благоустроен сквер имени М.П. Судакова на улице Краснодонской. Сейчас ему нужно обновление, поскольку поизносились детские качели, горки и иная инфраструктура. Строительство новой сцены с амфитеатром для уличных концертов и других досуговых мероприятий станет центральным элементом проекта.

Мэр также отметил, что обновление ждет сквер имени А.П. Чехова, который разбит восемь лет назад на пересечении улиц Таганрогская, Краснодарская и Армавирская. Кроме ремонта дорожек, детских и спортивных площадок, газонов, создадут места для отдыха с беседками для чтения. На одной из достопримечательностей сквера - аллее молодоженов - установят фотозону с декоративным мостком и качелями.

В 2014-2017 годах проведен капремонт Культурного центра имени И.М. Астахова на Люблинской улице. А этим летом будет приведен в порядок прилегающий сквер. Также в Марьино, на пересечении улиц Люблинская и Перерва, запланировано благоустройство сквера, который прилегает к памятнику Солдату Отечества.