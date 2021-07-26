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Больше половины лишенных прав москвичей не смогли пересдать экзамен

Из 422 человек успешно прошли экзамен 185

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция провела теоретический экзамен для граждан, лишенных прав, в ходе которого из 422 человек успешно прошли испытание 185 сдающих. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"На прошлой неделе состоялась очередная проверка знаний правил дорожного движения у граждан, которые ранее были лишены права управления транспортными средствами. По результатам теоретического экзамена из 422 человек сдали только 185", - говорится в сообщении.

Всего за неделю было принято более 9,5 тыс. экзаменов на права. Теорию с первого раза сдал 2 041 человек (41%), а практическую часть - 937 человек (17%).

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