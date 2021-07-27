В Москве во вторник ожидаются переменная облачность и до 29 градусов

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Переменная облачность и до 29 градусов прогнозируют в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 27-29 градуса тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до 14 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах плюс 25 - плюс 30 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 11 градусов.