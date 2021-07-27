Уровень безработицы в Москве снизился за полгода почти в 2,5 раза

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Уровень безработицы в Москве составляет 0,56%, за последние шесть месяцев 2021 года он снизился почти в 2,5 раза. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В 2020 году служба занятости добилась рекордного трудоустройства - 178 тыс. человек нашли работу, то есть трудоустроился каждый второй обратившийся. На данный момент уровень безработицы в Москве составляет всего 0,56%, за полгода он снизился почти в 2,5 раза. Сегодняшние показатели подчеркивают положительную динамику на рынке труда. Карьерные консультанты уделяют максимум времени составлению резюме кандидатов, подбору подходящих вакансий, организации собеседований и взаимодействию с работодателями", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

В конце 2020 года официально зарегистрированных безработных в Москве было около 97 тыс., сейчас их порядка 40 тыс. Отмечается, что с конца прошлого года на 48% выросло количество вакансий в базе службы занятости, сейчас в ней 380 тыс. вакансий. По словам Раковой, с начала года с помощью столичной службы занятости смогли трудоустроиться 52 тыс. человек.

Служба занятости населения Москвы - крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы. В ее структуру входят 57 отделов трудоустройства, 52 из которых расположены в центрах госуслуг "Мои документы". Флагманские центры с расширенным набором услуг располагаются по адресам: улица Щепкина, дом 38, строение 1, а также улица Шаболовка, дом 48. Более того, специализированный центр занятости "Моя карьера" для граждан старше 50 лет, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи открыт для москвичей по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.