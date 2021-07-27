Поступления по упрощенной системе налогообложения выросли в Москве за год на 55%

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Столичные организации и индивидуальные предприниматели, которые применяют упрощенную систему налогообложения (УСН), перечислили в городской бюджет 79,7 млрд рублей в I полугодии текущего года. Это на 55% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года, сообщил ТАСС во вторник заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"В Москве растут поступления в бюджет налогов от специальных налоговых режимов, применяемых малым и средним бизнесом. Так, в первом полугодии 2021 года столичные организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, перечислили в городской бюджет 79,7 млрд рублей, что на 55% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. По сравнению с первым полугодием 2019 года рост составил 36%. УСН является одним из наиболее популярных налоговых режимов, используемых малым и средним бизнесом, благодаря низким налоговым ставкам и простой отчетности", - отметил заммэра.

Ефимов добавил, что в прошлом году динамика поступлений данного налога снизилась в связи с ограничениями в разгар пандемии, в результате которых компании ряда отраслей были вынуждены приостановить деятельность. "Помимо этого, субъекты малого и среднего предпринимательства наиболее пострадавших отраслей получили отсрочку по уплате налога за первый квартал 2020 года с возможностью уплаты в 2021 году и освобождение от уплаты налога за второй квартал прошлого года", - отметил он.

Как уточнили в пресс-службе департамента экономической политики столицы, правительство Москвы в 2020 году реализовало комплекс мер антикризисной поддержки субъектов МСП, включая льготы по аренде, субсидии, льготные кредиты, гранты. Часть мер продлена на текущий год (льготные ставки по аренде городского имущества, программа субсидирования). В результате в этом году динамика поступлений налога при применении УСН превышает показатели докризисного 2019 года, что свидетельствует о восстановлении работы малого бизнеса большинства столичных отраслей.

"Популярность УСН подтверждается ростом числа применяющих этот режим налогоплательщиков, и это также отражается на росте налоговых поступлений. По данным налоговой статистики, количество налогоплательщиков, применяющих УСН, увеличилось за 2020 год на 6,2% - до 458,4 тыс. При этом число работающих на УСН индивидуальных предпринимателей выросло на 11,3% и составило 257,9 тыс.", - добавил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

Переходный режим для применения УСН с повышенными налоговыми ставками в случае превышения налогоплательщиком лимитов по объему годового дохода в 150 млн рублей и численности работающих в 100 человек установлен с 2021 года. При превышении этих лимитов и доходах до 200 млн рублей и до 130 человек в штате можно применять УСН с повышенными ставками: 20% вместо 15% по объекту "доходы минус расходы" и 8% вместо 6% по объекту "доходы".