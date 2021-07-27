Москвичи за 10 лет получили единый платежный документ онлайн свыше 93 млн раз

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Москвичи за десять лет воспользовались онлайн-сервисом по получению единого платежного документа (ЕПД) свыше 93 млн раз. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Сервис получения ЕПД стал одним из первых на портале mos.ru. И если за первые полгода им воспользовались всего 1 200 раз, то сегодня многие москвичи уже привыкли получать и оплачивать счета за коммунальные услуги именно онлайн. Только с начала 2021 года к сервису обратились более 8,1 млн раз, а сам он стабильно остается в числе наиболее востребованных на портале", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

Сервис помогает москвичам из дома или находясь в другом городе и за границей получить единый платежный документ и оплатить его. Чтобы это сделать, необходимо авторизоваться на портале mos.ru и указать код плательщика, который есть в бумажном платежном документе, и номер квартиры. Кроме этого, оплатить ЕПД онлайн можно и в городских мобильных приложениях. Например, это сделать могут пользователи приложений "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".

"Перечень электронных услуг и сервисов в ЖКХ постоянно расширяется. Сегодня с их помощью можно не только оплачивать счета и передавать показания счетчиков, но и решать другие важные жилищно-коммунальные вопросы. Онлайн-сервисы становятся важнейшими инструментами взаимодействия жителей с городскими службами, позволяя повысить качество жизни москвичей в целом", - отметили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.