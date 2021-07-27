Власти Москвы планируют начать реабилитацию переболевших COVID-19

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Власти столицы намерены заняться реабилитацией москвичей, переболевших COVID-19, после прохождения пиковых значений заболеваемости. Об этом сообщил во вторник в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр сопроводил публикацию видеозаписью со встречи с кандидатами в депутаты Госдумы, на которой главврач ГКБ № 52 Марьяна Лысенко отметила, что важнейшей задачей московского здравоохранения ближайших лет станет комплексная реабилитация и профилактика осложнений у людей, переболевших ковидом.

"Да, конечно, реабилитацией надо будет заниматься. После того, как мы немножко отойдем от пиковых значений заболеваемости. Конечно, этим надо заниматься. И президент об этом сказал, о мощной программе диспансеризации", - ответил мэр на предложение Лысенко.

По словам главврача, переболевших COVID-19 уже достаточно много, и реабилитация пациентов - это насущная проблема, которая выходит на передний план. Лысенко пояснила, что болезнь очень часто проходит не без ущерба для здоровья, в том числе трудоспособного населения.

"Делать это нужно в ближайшее время с прогнозами на будущее. Это важно и для населения Москвы, и для РФ в целом. <...> Это, конечно, молодые люди в том числе, <...> которые потом могут получить хронические заболевания", - резюмировала она.