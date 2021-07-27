Число станций метро в Новой Москве возрастет до 14 к концу 2024 года

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Количество станций Московского метрополитена на территории Новой Москвы увеличат до 14 в течение ближайших трех лет, в ТиНАО планируется построить еще шесть станций. Об этом сообщил ТАСС во вторник руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

"На данный момент на новых территориях столицы восемь станций московского метрополитена: в 2016 году введены в эксплуатацию "Румянцево" и "Саларьево" Сокольнической линии, в 2018 году открыты "Рассказовка" и "Говорово" Калининско-Солнцевской линии, в 2019 году заработали станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" красной ветки. До конца 2024 года на присоединенных территориях планируется построить еще шесть станций. В работах по возведению метростанций в Новой Москве задействовано около 1,5 тыс. человек", - сказал Загрутдинов.

Как уточнили в пресс-службе столичного департамента, сейчас ведутся работы по строительству четырех станций Троицкой линии метро: "Тютчевская", "Мамыри", "Бачуринская", "Коммунарка"; станции "Пыхтино" Калининско-Солнцевской линии; станции "Новомосковская" Сокольнической линии.

Там добавили, что на территории ТиНАО также планируется построить участок Троицкой линии от станции "Коммунарка" до станции "Троицк", на котором будут размещены станции "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Десеновское", "Ватутинки", "Троицк". Проект планировки данного участка пока находится в проработке, строительные работы не ведутся. Сроки строительства рассматриваются после 2024 года, но ввод участка Троицкой линии "Новаторская" - "Коммунарка" запланирован на 2024 год.

Работы на Троицкой линии

"Строительство участка Троицкой линии от станции "Новаторская" до станции "Коммунарка" ведется очень активно. Уже построены перегонные тоннели от "Новаторской" до станции "Мамыри". На всех станциях участка ведется строительство монолитных конструкций станционных комплексов", - уточнил Загрутдинов.

Как добавили в пресс-службе департамента строительства, для станции "Тютчевская" в поселке Мосрентген у внешней стороны МКАД ведутся земляные работы, работы по устройству монолитных конструкций и обратной засыпке. Строительная готовность объекта составляет 46%. На стройплощадке, расположенной в этом же населенном пункте на пересечении улицы Адмирала Корнилова с Калужским шоссе, станции "Мамыри" также ведутся земляные работы, работы по устройству монолитных конструкций и проходка тоннелей. Стройготовность этой станции составляет 26%.

"Станция "Мамыри" - трехпролетная, с платформой островного типа длиной 163 м и шириной 12 м. Cтанция имеет ярко выраженный индивидуальный образ: на уровне окон вагонов размещаются панели информации с названием станции, выше и ниже расположена многофигурная композиция из разноформатных элементов, выполненная из разноцветного агломерата цветов красной охры, красного кирпича и бордового или выполненная из алюминиевых сотовых панелей соответственных цветов, задающая основную тему станции. Потолок на станции подвесной, [выполнен] из разноформатных алюминиевых сотовых панелей. Колонны платформенного участка отделаны черным габбро, пол отделан плитами из сибирского серого и светлого гранита", - уточнили в пресс-службе ведомства.

При этом станция "Бачуринская" уже готова на 40%, там в настоящее время ведутся работы по возведению ее основных конструкций. Подобные работы ведутся и на стройплощадке станции "Коммунарка", которая готова на четверть. "Станционный комплекс "Коммунарка" запроектирован из монолитного железобетона. Путевые стены и потолки станции решены в едином ключе, в облицовке использованы два типа трехслойных алюминиевых панелей: с глянцевой поверхностью с нанесенным фоновым рисунком для заглубленных и с матовой поверхностью для выступающих из плоскости элементов", - сообщили в пресс-службе Депстроя.

Так, новый комплекс будет выполнен с одним подземным вестибюлем и пересадкой на станцию "Коммунарка" Сокольнической линии метрополитена. "Сохранен традиционный образ станций московского метро с ощущением легкого и светлого пространства подземного сооружения. В качестве архитектурного решения платформенной части применяются элементы из конструкционно-архитектурного бетона, это позволяет показать фактуру и текстуру искусственного камня и является набирающим популярность решением для различных монолитных объектов", - пояснил Загрутдинов.

Желтая и красная ветки метро

"На станции "Пыхтино" Солнцевской линии ведутся монолитные бетонные работы, при этом идет проходка правого перегонного тоннеля от станции "Пыхтино" до станции "Рассказовка", на перегоне между станциями "Пыхтино" и "Внуково" построен метромост через реку Ликова, а станция "Новомосковская" находится в начальной стадии строительства", - отметил руководитель профильного департамента.

Он уточнил, что станция метро "Пыхтино" размещается на участке, ограниченном с северной стороны Боровским шоссе, с восточной стороны улицей Летчика Грицевца, с южной стороны - малоэтажной застройкой деревни Пыхтино, с западной стороны - долиной реки Ликова. В настоящее время здесь ведутся земляные работы, работы по устройству монолитных конструкций и проходка тоннелей. Строительная готовность станции оценивается в 24%, ввод объекта запланирован на сентябрь 2023 года.

"Платформенная часть является подземным сооружением, расположена ниже уровня земли, однако из-за сложного рельефа с южной стороны в сооружении на уровне платформы устроено панорамное остекление. Со стороны станции "Рассказовка" к станционному комплексу примыкают пути, сооружаемые закрытым способом, а со стороны станции "Внуково", над долиной реки Ликова, пути располагаются на крытой эстакаде с боковыми воздухопроницаемыми ограждениями", - пояснил Загрутдинов.

Архитектурно-художественное решение станции "Пыхтино" посвящено авиационной тематике: в микрорайоне, примыкающем к станции, названия улиц носят имена советских летчиков и авиаконструкторов. "Над платформами разместят потолочные световые конструкции в виде цилиндров-турбин, а на глухой путевой стене будет хронологическая лента графических изображений советских самолетов от винтовых АНТ-3 до сверхзвукового Ту-160, взятая с их чертежей", - уточнили в пресс-службе департамента строительства.

"На станции "Новомосковская" пока к основному этапу строительно-монтажных работ не приступили, ведем освоение площадки, но уже запроектирован архитектурно-художественный облик в пластичной форме. Оболочка выполнена с большим количеством остекления, которое должно обеспечить максимальную освещенность интерьера и позволить в вечернее время выходить световому потоку. Внутренний архитектурно-художественный облик платформы выполнен в виде скульптуры-колонны. Линейная подсветка пассажирской зоны должна подчеркнуть скульптурность формы", - заключил Загрутдинов.