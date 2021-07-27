Южную рокаду соединят с МКАД по улице Верхние Поля к концу 2023 года

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Южная рокада выйдет на МКАД по улице Верхние Поля к концу 2023 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"Мы планируем Южную рокаду вывести на МКАД по улице Верхние Поля к концу 2023 года. В настоящее время активно идут работы по реконструкции развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и самой улицы Верхние Поля", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, работы по реконструкции участка от улицы Марьинский парк до МКАД выполнены более чем на 25%.

"На этом участке улицы Верхние Поля предстоит реконструировать 3,2 км дорог. В настоящее время выполняются работы по перекладке инженерных коммуникаций, строительству пешеходного перехода в районе улицы Марьинский парк, д. 15/51, в котором сейчас монтируется оборудование", - добавил Бочкарев.

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что продолжаются работы по строительству теплосети, благоустройству территории с посадкой деревьев и монтажу наружного освещения. "Также в рамках проекта Южной рокады сегодня идут работы на участке от улицы Каспийская до 1-го Котляковского переулка, продолжается реконструкция улицы Донецкая на участке от улицы Подольская до Курьяновской набережной и реконструкция МКАД от Каширского шоссе до транспортной развязки на пересечении с Бесединским шоссе", - пояснил он.