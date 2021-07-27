Оранжевый уровень опасности объявили в Московском регионе из-за жары

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области во вторник из-за жаркой погоды и высокой пожароопасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

При таком уровне опасности имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. Предупреждение в Москве действует до 20:00. По данным синоптиков, днем в городе ожидается до 30 градусов тепла.

В Подмосковье оранжевый уровень объявлен в связи с высокой пожарной опасностью, предупреждение действует до 12:00 29 июля.