В Москве установят "умные" таблички на домах героев Великой Отечественной войны

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Более 750 табличек с QR-кодами установят на домах героев Великой Отечественной войны в Москве. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"В этом году установим 752 "умные" таблички с QR-кодами. При наведении на них камеры смартфона откроется страница с фото, биографией, описанием военных подвигов более 100 героев Великой Отечественной войны, кратчайшим маршрутом к домам, где они проживали, и к более 20 памятных мест", - сообщили в пресс-службе.

Пилотный проект запустили в прошлом году, установив 19 таких указателей к Музею Победы на Поклонной горе и к домам, где жили маршалы - полководцы Великой Отечественной войны.

"Проект - часть единой системы пешеходной навигации. Она создается в столице с 2014 года. Синие таблички с белыми буквами хорошо считываются, органично встраиваются в архитектурное пространство, не создают визуального шума", - добавили в комплексе городского хозяйства.

Всего с начала создания единой уличной навигации установили 93,7 тыс. домовых и более 11 тыс. отдельно стоящих городских указателей.