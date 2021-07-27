Собянин утвердил проект строительства пешеходного перехода у станции Серп и Молот

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Проекты строительства пешеходного перехода у станции Серп и Молот и реконструкции пешеходных переходов у станций Москва-Товарная и Калитники утвердили в столице. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы утвердило проект комплексного благоустройства территории, прилегающей к станциям Серп и Молот, Москва-Товарная и Калитники МЦД-2 - участок от ТТК до реки Яузы площадью 64,18 га. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в соответствии с планами развития московского транспортного узла на базе существующей станции Серп и Молот Горьковского направления МЖД будет создан один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов, объединяющий две линии метро (Люблинско-Дмитровскую и Калининско-Солнцевскую) и две линии МЦД (МЦД-2 и МЦД-4). Предполагается строительство новых платформ, а также перенос станции Москва-Товарная МЦД-2 ближе к площади Рогожская Застава.

"Проект планировки предусматривает строительство крытого надземного перехода с пассажирским вестибюлем на станции Серп и Молот, который оборудуют лифтами, эскалаторами, турникетами и кассами. По переходу можно будет безопасно перейти через железнодорожные пути, которые сейчас разделяют две части улицы Золоторожский Вал. Новый переход обеспечит комфортную пешеходную связь между районами Таганский и Лефортово", - сообщили в мэрии.

Также будут реконструированы два существующих пешеходных перехода на станциях МЦД-2 Москва-Товарная (надземный) и Калитники (подземный). Рядом со станциями Серп и Молот, Москва-Товарная и Калитники появятся дополнительные наземные пешеходные переходы и светофоры, велопарковки, современные остановочные пункты наземного городского пассажирского транспорта, стоянки такси и парковки для автомобилей. Для пешеходов обустроят удобные тротуары, для велосипедистов - сеть велодорожек.

"Будет выполнено переустройство инженерных коммуникаций, включая сети дождевой канализации и уличного освещения. Формирование ТПУ "Серп и Молот" и благоустройство территорий, прилегающих к одноименной ж/д станции и станциям Москва-Товарная и Калитники, является частью проектов развития МЦД-2 "Курско-Рижский" и запуска МЦД-4 "Киевско-Горьковский", - заключили в пресс-службе мэра и правительства столицы.