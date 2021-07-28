Московские разработчики менее чем за год добавили 100 решений в "Банк технологий"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Уже 100 решений добавили московские разработчики в "Банк технологий", который был запущен в сентябре 2020 года. Проект позволяет промышленникам найти передовые разработки для оптимизации производства, а разработчикам - расширить сотрудничество с городскими предприятиями, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"Количество решений в "Банке технологий" достигло ста, и эта цифра продолжит расти. Свои решения в банке сейчас представляют 60 разработчиков. Больше всего решений - 68 - это технологии в программном обеспечении, которое помогает цифровизации производств, 19 - новое промышленное оборудование и 13 - вспомогательное оборудование для производства, например дефектоскопы или источники бесперебойного питания", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Заявку на включение решения в банк компания-разработчик может оставить на сайте агентства промышленного развития Москвы в специальном разделе. В результате они получат доступ к информации о потребностях промышленных предприятий города в цифровизации и возможность расширить рынки сбыта своей продукции. А заявку на подбор технологического решения может оставить любое промышленное предприятие.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, не обязательно формулировать полноценное техническое задание, достаточно описать проблему или потребность. Он отметил, что в банке представлены практически все виды цифровых технологий: робототехника и сенсорика, искусственный интеллект и Big Data. Интересующиеся могут познакомиться с большим количеством примеров прикладного программного обеспечения для управления жизненным циклом продукции, а также работой всего предприятия.

"Можно примерить решения на производстве и, обкатав пилот, убедиться в их полезном эффекте и внедрить в работу", - добавил Прохоров.

Реестр новейших технологических разработок был запущен агентством промышленного развития города Москвы в сентябре прошлого года.