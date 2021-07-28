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ВДНХ подготовила праздничную программу по случаю дня рождения

Спектакли, мастер-классы и спортивные мероприятия пройдут 31 июля и 1 августа

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Экскурсии, концерты, спортивные мероприятия, спектакли и мастер-классы проведут 31 июля и 1 августа на ВДНХ в честь 82-летия выставки, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"В этом году главной выставке страны исполняется 82 года. Праздничная программа, посвященная дню рождения ВДНХ, пройдет 31 июля и 1 августа. Гостей ждут экскурсии и интеллектуальные игры, концерты и спортивные активности, мастер-классы и спектакли. Особенно зрелищными будут показательные выступления мотоциклистов и заезды ретромашин", - говорится в сообщении.

Большая часть мероприятий будет проводиться бесплатно, для их посещения надо предварительно зарегистрироваться. С полной программой праздника можно ознакомиться на сайте ВДНХ. Там же открыта регистрация для посещения мероприятий.

ВДНХ объединяет 49 объектов культурного наследия, ее общая площадь превышает 325 га. Мероприятия проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

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