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Расписание поездов Ярославского направления изменится с 30 июля по 8 сентября

Изменения в расписании связаны с ремонтно-путевыми работами

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Расписание поездов Ярославского направления Московской железной дороги изменится с 30 июля по 8 сентября из-за ремонтно-путевых работ, сообщила в среду пресс-служба МЖД.

"В связи с ремонтно-путевыми работами на Северной железной дороге, направленных на обеспечение безопасности и надежности пассажирских перевозок, с 30 июля по 8 сентября вносятся изменения в движение поездов на Ярославском направлении МЖД", - говорится в сообщении.

У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, а также количество остановок на маршруте, несколько электричек выведут из графика.

Ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов можно на вокзалах и остановочных пунктах, на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

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