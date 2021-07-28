Коммунальные службы в Москве перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Городские службы в Москве переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающегося ухудшения погоды, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, во второй половине дня в столице ожидается дождь различной интенсивности, возможна гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с. Всего до утра 29 июля в отдельных районах города может выпасть до 28 мм осадков", - значится в публикации.

Уточняется, что 300 бригад и порядка 290 единиц спецтехники ГУП "Мосводосток" заступили на дежурство в местах возможных временных скоплений воды. Кроме того, 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов готовы к ликвидации последствий непогоды. "Во время непогоды будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - отмечено в посте.