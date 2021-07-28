В Москве капитально отремонтируют 16 почтовых отделений к осени

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. В столице планируют модернизовать 16 почтовых отделений до конца лета. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе управления федеральной почтовой связи Москвы и Московской области (макрорегиона Москва "Почты России").

"В 13 районах Москвы уже начался капитальный ремонт отделений - через три-четыре месяца местные жители смогут воспользоваться всеми современными услугами Почты России в обновленных комфортабельных офисах. Почтовые отделения будут обслуживать почти полмиллиона человек, проживающих в этих районах. <...> Всего за лето модернизируют 16 почтовых отделений Москвы", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что капитальный ремонт отделений включает замену полов и потолков, элементов инженерного оборудования: электрики, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, а также монтаж новых климатических, противопожарных и охранных систем. "В каждом отделении обеспечиваются максимально возможные условия доступности для маломобильных групп населения - устанавливаются пандусы, подъемники, тактильная навигационная инфраструктура. Все работы ведутся по графику и в срок", - сообщили в пресс-службе.

Чтобы жители не остались без почтовой связи, на время ремонта одного отделения клиентов обслуживают в ближайшем почтовом офисе.

"Все отремонтированные отделения укомплектуют современным оборудованием и новой мебелью. Оплату услуг и покупку товаров можно будет проводить с помощью банковских карт через pos-терминалы. В отдельной зоне клиенты смогут выбрать и купить марки, открытки, конверты, брендированную продукцию и другие почтовые товары. В большинстве офисах установят системы управления очередью", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщил директор макрорегиона Москва Почты России Дмитрий Адушев, до конца года планируется начать ремонт еще 10 почтовых отделениях столицы. "Высокий стандарт почтовых отделений должен соответствовать всем требованиям наших клиентов. Капитальный ремонт - это не только современный и комфортный офис, но и высокий уровень обслуживания, который работает на качество и скорость", - сказал Адушев.