Ливни придут в столичный регион в ближайшие часы

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сильные дожди надвигаются на Москву и Подмосковье, они будут продолжаться до четверга. В отдельных районах Москвы и Подмосковья может выпасть до 15 мм осадков в ближайшие часы, сообщила ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Те дожди, которые идут сейчас, небольшие, моросящего характера, связаны с тем, что мы оказались под влиянием теплого атмосферного фронта, но уже сейчас к столичному региону приближается холодный участок фронта, поэтому стоит рассчитывать на усиление дождей. Они уже будут носить ливневый характер и местами могут сопровождаться раскатами грома", - сказала она.

По словам Волосюк, погода улучшится уже в четверг. При этом температура воздуха сильно не изменится. "Приятная новость в том, что дожди существенно не повлияют на температурный режим. Он останется выше многолетних значений, а завтра днем потеплеет до 23-28 градусов", - уточнила она.