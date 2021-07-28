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Власти Москвы попросили рестораны закрыть веранды из-за сильного ветра и града

В столице ожидается ветер до 17 м/с, гроза и ливень

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Гроза, град и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Москве в 28 июля. В связи с этим ресторанам и кафе рекомендуется закрыть летние веранды, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению метеобюро Москвы о том, что в Москве 28 июля ожидается дождь, местами сильный, возможны гроза, град и усиление порывистого ветра до 17 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - сообщили в пресс-службе.

Также рестораторам и владельцам кафе необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.

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