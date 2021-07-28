Более 65% станций БКЛ Московского метрополитена достроят до конца года

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Более 65% станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена будет достроено до конца 2021 года, сообщил журналистам в среду мэр Москвы Сергей Собянин после ознакомления с ходом строительства станции метро "Новаторская".

"Самый крупный проект метростроения продвигается, было построено 11 станций, в этом году мы запустим еще девять. На следующий год и частично на 2023 год останется еще 11 станций. Таким образом, до конца года две трети Большого кольца Москвы будет построено", - сказал Собянин.

О ходе работ на станции "Новаторская" доложил председатель правления ООО "ИБТ" Владимир Петрук. "Строительно-монтажные работы вступили в завершающую стадию. Скоро приступим к пусконаладочным работам и будем готовить станцию к сдаче", - сказал Петрук.

Согласно справке пресс-службы мэрии, в Обручевском районе, где расположена станция, до конца года планируется завершить работы по благоустройству территории площадью свыше 200 га.

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой линии и Московского центрального кольца (МЦК). Всего на БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция.