Энергетики усилили меры безопасности в связи с ухудшением погоды в Московском регионе

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Столичные энергетики усилили меры безопасности в связи с ухудшением погодных условий в Московском регионе - ожидаемым дождем, грозами и сильным порывистым ветром. Увеличено количество оперативно-дежурных бригад, находящихся на смене, все укомплектованы необходимыми инструментами, оборудованием и материалами, сообщила в среду пресс-служба АО "ОЭК".

"Создан оперативный штаб для решения любых внеплановых ситуаций, аварийные службы компании переведены на усиленный режим работы и готовы к немедленному выполнению задач по выявлению, устранению и профилактике чрезвычайных ситуаций, вызванных нештатными климатическими условиями. Вся автоспецтехника укомплектована необходимым оборудованием", - говорится в сообщении.

Кроме того, энергетиками проведена дополнительная проверка устройств для водоотведения: насосов, помп на случай проникновения потоков воды в стратегически важные помещения и объекты, все оборудование работает исправно.

Инженерно-технический персонал АО "ОЭК" (Объединенной энергетической компании) внимательно следит за бесперебойной подачей электроэнергии абонентам.

Как сообщила ранее в среду ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк, на Москву и Подмосковье надвигаются ливни и раскаты грома, сильные дожди будут продолжаться до четверга. По ее словам, сейчас к столичному региону приближается холодный участок фронта, поэтому стоит рассчитывать на усиление дождей. "Они уже будут носить ливневый характер и местами могут сопровождаться раскатами грома", - рассказала она. По словам Волосюк, в отдельных районах Москвы и Подмосковья может выпасть до 15 мм осадков в ближайшие часы.