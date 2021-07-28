В Москве пресекли попытку перебросить в СИЗО-4 партию мобильных телефонов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники следственного изолятора №4 ("Медведь") пресекли попытку перебросить на территорию СИЗО 19 сотовых телефонов. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе УФСИН по Москве.

Ночью от часового поста поступил сигнал о том, что на прилегающей к следственному изолятору территории находится человек. Во время осмотра была замечена женщина, которая попыталась скрыться. В ее спортивной сумке обнаружили запрещенные к хранению и использованию в следственном изоляторе предметы. "Всего она планировала доставить на режимную территорию 19 мобильных телефонов, 15 зарядных устройств, 38 сим-карт, шесть комплектов наушников, три USB-кабеля и один канцелярский нож", - сообщили в УФСИН.

Так сотрудники СИЗО-4 пресекли очередную попытку доставки запрещенных предметов на территорию следственного изолятора.