В Москве к системе ЕМИАС подключили 65% стационаров

МОСКВА, 29 июля./ТАСС/. Систему ЕМИАС подключили еще в четырех столичных больницах. Таким образом к системе подключены теперь 65% всех больниц, об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Мы внедрили ЕМИАС еще в четырех медицинских учреждениях столицы. При этом важно отметить, что мы впервые подключили к ЕМИАС такое медико-социальное учреждение, как хоспис, и к концу текущего года планируем внедрить систему во всех государственных хосписах столицы. Таким образом, сегодня уже 43 стационара Москвы подключены к единой цифровой платформе здравоохранения, это 65% всех больниц столицы. Еще в 11 учреждениях идут работы по подключению", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Благодаря внедрению сервисов ЕМИАС в работу больниц повышается уровень контроля над качеством и эффективностью медицинской помощи. Врачи могут вносить в медкарту стационарного больного информацию о состоянии его здоровья, а также оперативно получать доступ к данным его обследований, оценить динамику его состояния. Кроме того, между врачами стационарного и амбулаторного звена выстраивается эффективная система взаимодействия.

Система удобна и пациентам: доступ к своим выписным эпикризам они могут получить в электронных медкартах на портале mos.ru, а также в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Подать заявку на предоставление доступа к электронной медицинской карте и карте ребенка можно на портале mos.ru через стандартную или полную учетную запись. Для оформления пользователь должен быть старше 15 лет и иметь полис ОМС.