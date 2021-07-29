Почти 400 школьников Москвы прошли оплачиваемые стажировки центра "Моя карьера"

МОСКВА, 29 июля./ТАСС/. Оплачиваемые стажировки центра "Моя карьера" в Москве прошли 400 школьников в возрасте от 14 до 17 лет. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Оплачиваемые стажировки, организованные центром занятости "Моя карьера", прошли почти 400 московских школьников в возрасте от 14 до 17 лет. Первый поток завершится 30 июля. За 20 дней подростки попробовали себя в разных профессиях в организациях столицы", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александры Александровой, стажировки дают возможность ребятам лучше понять себя, получить новые знания и навыки. "Посмотреть, как работают люди выбранной специальности, из первых уст узнать о тонкостях профессий. В этом году юные москвичи стали на время помощниками администраторов, специалистов по закупкам, звуко- и видеооператоров, тренеров, дизайнеров. Ребята смогли принять непосредственное участие в проектах, которые реализуют службы города", - отметила она.

Юноши и девушки проходили стажировки в управах районов столицы, молодежных центрах досуга и спорта, библиотеках, инженерных службах, издательствах и других структурах. Они непосредственно участвовали в трудовом процессе, выполняли самостоятельную работу. Вакансии для подростков подбирали исходя из их индивидуальных качеств.

Подросткам, которые прошли стажировки, выплатят единовременную стипендию в размере 20 589 рублей (прожиточный минимум для трудоспособного населения). Кроме того, каждый получит персональную характеристику, которая будет полезна при поступлении на работу или учебу.

Проект стажировок для школьников реализуется с 2019 года. Приоритетное право на участие получают подопечные городских семейных центров: подростки из малообеспеченных, многодетных или неполных семей, а также дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся в трудной жизненной ситуации. В этом году проект летних стажировок завершится 13 августа, к нему присоединятся около тысячи ребят. В 2019-2020 годах участниками программы стали более тысячи подростков.