Расписание электричек на Киевском направлении МЖД изменится в августе

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Расписание поездов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в ночные и утренние часы с 1 по 7 и с 9 по 13 августа в связи с ремонтно-путевыми работами. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЖД.

"В связи с ремонтно-путевыми работами, направленными на обеспечение безопасности и надежности пассажирских перевозок, с 1 по 13 августа вносятся изменения в движение поездов на Киевском направлении МЖД. Технологические "окна" для проведения работ по обслуживанию путевой инфраструктуры назначены с 22:50 до 05:40 с 1 по 7 августа на участке Толстопальцево-Крекшино и с 22:40 до 06:00 с 9 по 13 августа на участке Москва-Сортировочная-Киевская - Очаково 1", - сообщили в пресс-службе.

В указанные дни и часы движение поездов будет осуществляться по соседним путям. "Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов Киевского направления МЖД. У некоторых пассажирских и пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько электричек выведут из расписания", - подчеркнули в МЖД.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".