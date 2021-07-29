Более 70% жилых домов в Москве подготовили к отопительному сезону

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Специалисты городских служб Москвы подготовили свыше 70% жилых домов и около 70% объектов социальной сферы к новому отопительному сезону. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Объекты социальной сферы, объекты жилья у нас должны быть готовы к зиме 1 сентября. Объекты большой энергетики - это 13 ТЭЦ, порядка 200 больших, малых, средних котельных по городу, должны быть готовы к 25 сентября, то есть к пуску тепла. <…> Все учреждения социальной сферы выполняют графики и уже подготовлено к зиме примерно 70%. К зиме подготовлено 72% объектов жилого фонда. Объекты большой энергетики тоже идут в соответствии с графиком", - сказал Бирюков.

Он отметил, что всего к осенне-зимнему периоду в Москве необходимо подготовить более 73,5 тыс. зданий и сооружений, 55 тыс. км разных подземных коммуникаций, более 115 тыс. км электросетей и ряд других объектов.