Собянин открыл эндоскопический центр на базе Боткинской больницы

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл центр эндоскопии в ГКБ им. Боткина, он позволит нарастить мощности исследований гастроскопии и колоноскопии.

"В Москве открывается два мощных центра эндоскопии. Один здесь, в ГКБ им. Боткина, и второй, в скором времени, откроется в клинике им. Буянова", - сказал мэр.

Он добавил, что эти центры позволят увеличить возможности по прохождению гастроскопии и колоноскопии в два раза. По словам Собянина, открытие таких центров очень важно из-за большого количества онкозаболеваний и заболеваний ЖКТ, которые нужно своевременно выявлять.

"Сегодня маломощные центры в Москве не обеспечивают необходимых объемов исследований, далеко не во всех есть возможности общей легкой анестезии, которая позволила бы комфортно проходить процедуры.<...> Здесь [исследования] проходят безболезненно и комфортно, что очень важно", - подчеркнул градоначальник.

Он также выразил надежду, что количество своевременных диагнозов и качество оказания помощи после введения двух центров эндоскопии существенно вырастет.

Работа центра

Как отметил главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин, работа центра уже началась, количество пациентов увеличилось более чем в два раза. Процедуры проходят максимально комфортно для пациента и с высоким диагностическим уровнем. "Это первый в России и Европе высокопотоковый эндоскопический центр. С оборудованием, которое имеется в центре, с уникальными возможностями микроскопии, возможно выявить опухолевое поражение на самых ранних стадиях", - пояснил врач.

Также главврач ГКБ № 40 (больница в Коммунарке) Денис Проценко добавил, что открытие эндоскопических центров является важным шагом, потому что каждый четвертый выявленный больной в Москве имеет новообразования ЖКТ. В этой ситуации, по его словам, необходима своевременная диагностика.

"Такие высокопотоковые центры соответствуют двум важным критериям: эффективность и безопасность инвазивных обследований", - подчеркнул врач.

О центре

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, эндоскопический центр ГКБ им. Боткина занимает первые два этажа корпуса № 22, общая площадь помещений составляет 1,2 тыс. кв. м. Мощность - свыше 320 исследований в сутки.

В эндоскопическом центре Боткинской больницы установлено порядка 200 единиц современного медицинского оборудования, в т. ч. по контрактам жизненного цикла закуплены 10 эндоскопических стоек, 19 видеоколоноскопов, 30 видеогастроскопов и три видеобронхоскопа.

На данный момент в центре работают 26 человек, из них - 13 врачей, 11 медсестер и два сотрудника прочего персонала. По мере роста потока пациентов штат планируется расширять.

В настоящее время продолжается реализация программы комплексного развития Боткинской больницы.

До конца 2021 года планируется завершить ремонт пяти корпусов стационара.