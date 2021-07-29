Около 1 млн тонн отходов для переработки планируется собрать в Москве в 2021 году

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Около 1 млн тонн бытовых отходов планируется отправить на вторичную переработку в Москве в 2021 году. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В 2019 году мы раздельно собрали мусора около 450 тыс. тонн, в 2020 году вышли за цифру 880 тыс. тонн. В этом году эти цифры тоже опережают движение. Мы полагаем, что около 1 млн тонн раздельного мусора мы соберем", - сказал Бирюков.

Он отметил, что для реализации программы по раздельному сбору мусора в Москве установили около 60 тыс. контейнеров - синий для вторичного сырья, серый - для смешанных отходов, а также приобрели около 1 тыс. новых мусоровозов и создали 24 тыс. площадок для сбора отходов.

"Мы не пошли по пути многих столицы мира, когда стали принимать штрафные санкции к населению. Мы этого не делаем. Право каждого москвича заботиться о своем городе, своем доме. <…> Работа эта будет продолжаться. Мы с 1 января переходим на работу в условиях требований федерального закона о едином операторе. Такой оператор на сегодняшний день в городе выбран - это московская компания "Экотехпром", - добавил Бирюков.