Власти Москвы объяснили частую замену дорожной плитки и бордюров в городе

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Частый демонтаж дорожной плитки и бордюров в Москве связан с подключением объектов малого бизнеса к электрическим сетям. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Мы должны понимать, что Москва - это живой организм. Если лежит плитка на тротуаре, то под ней проходят и масса различной коммуникации. <...> Идет развитие экономики города, развитие малого бизнеса. Предприниматель обращается с тем, чтобы сделать подключение своего объекта. Конечно, надо снимать плитку. Снимая плитку, безусловно, надо будет снять и кусок бордюрного камня, и выполнить эти работы. Но проходит несколько дней, и мы видим, что все стоит на месте", - сказал Бирюков.

Он добавил, что плиточное покрытие по сравнению с асфальтом имеет ряд преимуществ таких, как долговечность и экологичность, а также плитка более маневренная при проведении различных работ, чем асфальт.

По его словам, десять лет назад из-за работ по подключению объектов экономики к сетям в Москве были сплошные асфальтовые заплатки. "Сегодня мы этого не видим. Так что это не правильное бытующее мнение о том, что идет замена плитки. Это идет живая работа по развитию нашего города, развитию экономики города", - подытожил Бирюков.