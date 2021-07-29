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Движение на трех набережных в районе Балчуга в Москве будет односторонним на время ремонта

Завершить ремонт планируется в конце августа

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Движение транспорта на трех набережных в центре Москвы будет односторонним на время ремонтных работ, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В рамках комплексного благоустройства острова Балчуг приступили к замене асфальтобетонного покрытия на Софийской, Раушской и Космодамианской набережных. Через пару дней начнем работы и на Садовнической набережной. Всего заменим более 140 тыс. кв. м дорожного покрытия, приведем в порядок смотровые колодцы и дождеприемные решетки", - говорится в публикации.

В работах задействованы 540 человек и 350 единиц спецтехники. Завершить ремонт планируется в конце августа.

"На всех объектах организовано одностороннее движение. В зоне проведения работ установлены ограждения и временные дорожные знаки. Просим автомобилистов быть внимательными", - отмечается в посте.

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