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Гастрономический павильон "Рестомаркет" откроют на ВДНХ в Москве

Павильон соберет под одной крышей разнообразные заведения со своим стилем и кулинарной философией

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Новый павильон "Рестомаркет" откроется на территории ВДНХ в Москве. Он разместится на границе Центральной аллеи и Парка ремесел, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.

"Гастрономической премьерой выставки станет "Рестомаркет" - новый павильон, где будут представлены традиции многонациональной России. Двухэтажный комплекс будет открываться поэтапно, он разместился на границе Центральной аллеи и Парка ремесел и соберет под одной крышей разнообразные заведения со своим стилем и кулинарной философией", - сказал он.

Шогуров добавил, что также на Центральной аллее откроется торгово-выставочный центр Республики Казахстан. Будет возвращен исторический облик 1954 года. "Экспозиция павильона - это не только демонстрация достижений республики, его возрождение на ВДНХ - это в первую очередь развитие сотрудничества между Россией и Казахстаном, укрепление межнационального единства", - отметил он.

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