На ВДНХ в Москве появится инновационная система навигации

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Инновационная система навигации, которая будет включать в себя интерактивные стелы и цифровые конструкции, появится на ВДНХ в Москве. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.

"В этом году создаем инновационную систему навигации, которая включает интерактивные стелы и стойки, цифровые конструкции на въездных КПП. Это современный формат, который помогает посетителям не только ориентироваться на территории, но и строить индивидуальные маршруты, узнавать об актуальных выставках и событиях, покупать билеты", - сказал он.

Шогуров уточнил, что благодаря этой системе посетители смогут получить информацию о транспорте, кафе, ресторанах и о многом другом. Работа по установке этих объектов завершится в ближайшее время.

Он добавил, что в 2019 году на территории ВДНХ был запущен бесплатный сервис для сопровождения людей с ограниченными возможностями, в 2020-м - экотакси и бесплатный маршрут электробуса для всех желающих. Также для удобства посетителей установлено более 300 навигационных конструкций.