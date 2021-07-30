Еще четыре промзоны реорганизуют в Москве по программе "Индустриальные кварталы"

МОСКВА, 30 июля./ТАСС/. Реорганизация четырех промзон на северо-востоке Москвы пройдет по программе "Индустриальные кварталы", сообщается на сайте мэра столицы в пятницу.

"На северо-западе столицы реорганизуют четыре промзоны, они расположены в районах Южное Тушино, Хорошево-Мневники и Щукино. Благодаря реализации городского проекта "Индустриальные кварталы" здесь появятся современные общественно-деловые пространства и будет создано около 17,5 тыс. рабочих мест", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, общая площадь комплексного развития территорий бывших промзон в СЗАО составит более 93 га.Там появятся высокотехнологичные и экологически чистые производственные предприятия, общественно-деловая застройка, социальная инфраструктура, комфортные жилые дома

"Проекты позволят создать в СЗАО более 26 тыс. кв. м производственных площадей, 540 тыс. кв. м общественно-деловой застройки и 900 тыс. кв. м жилья. Уже известна дата окончания работ по одному из проектов - бывшая промзона Октябрьское поле полностью преобразится до конца 2026 года", - приводятся в сообщении слова главы департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова.