Бизнесмены Москвы за полгода более 26 тыс. раз воспользовались онлайн-продуктами МБМ

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Столичные предприниматели за шесть месяцев текущего года более 26 тыс. раз воспользовались онлайн-продуктами портала ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ), подведомственного городскому департаменту предпринимательства и инновационного развития. Об этом сообщила в пятницу вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

На портале доступно более 20 онлайн-услуг и сервисов. Он помогает как опытным, так и начинающим бизнесменам, которые только собираются стать частью деловой жизни Москвы.

"В первом полугодии онлайн-продуктами портала МБМ воспользовались более 26 тыс. раз. Представленные сервисы и услуги упрощают ведение бизнеса в Москве и способствуют его эффективному развитию. Так, предприниматели могут дистанционно подать заявку на подготовку документов для регистрации компании, найти помещение, подобрать франшизу. На портале можно узнать и о городских мерах поддержки бизнеса", - приводит портал мэра и правительства столицы слова Сергуниной.

Самыми востребованными онлайн-продуктами в первом полугодии стали "Интерактивный помощник" и "Проверка контрагентов", каждым из которых воспользовались 5,1 тыс. раз. Одной из самых популярных онлайн-услуг остается "Законодательный бизнес-дайджест", который информирует предпринимателей о важных нововведениях в сфере правового регулирования бизнеса. В первом полугодии к нему обратились 4,6 тыс. пользователей. Вырос спрос и на онлайн-услугу "Записаться в бесплатный коворкинг". За шесть месяцев в МБМ одобрено около 2,3 тыс. заявлений на предоставление рабочих мест для компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

"Помимо услуг и сервисов, на портале mbm.mos.ru разрабатывают информационные онлайн-проекты в помощь тем, кто решил открыть и развивать свое дело. Например, "Гайд по открытию - франшиза" содержит необходимые данные для того, чтобы стать франчайзи. Проект открылся в апреле, к нему уже обратились около 6 тыс. пользователей", - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Экосистема "Все о самозанятости от А до Я", запущенная в мае, агрегирует меры поддержки, услуги, сервисы и обучающие программы, доступные в Москве для самозанятых. Туда встроены популярные сервисы по продвижению услуг и поиску заказов, дающие преимущества пользователям портала. За два месяца к проекту обратились более 8,6 тыс. пользователей.

О портале

Mbm.mos.ru - это портал взаимодействия бизнеса и власти. МБМ помогает людям открывать и развивать свое дело в Москве. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать об имущественных, образовательных и финансовых мерах поддержки, для повышения уровня предпринимательских знаний созданы проекты "Стартап-школа МБМ" и "Онлайн-академия МБМ".