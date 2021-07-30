На МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменится расписание в первой половине августа

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-2 изменится в августе в связи с проведением плановых путевых работ - укладкой бесстыкового пути на участке Павшино - Нахабино со 2 по 5, 7-8 и 14-15 августа. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЖД.

"В августе железнодорожники проведут капитальный ремонт первого главного пути, по которому поезда следуют из Москвы, на станции Павшино и участке МЦД-2 Павшино - Нахабино. <…> На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям. Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим внесены корректировки в расписание поездов, в том числе МЦД-2: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, а также количество остановок на маршруте. Несколько поездов проследуют по укороченному маршруту, некоторые электрички выведут из графика", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), в ночное время 2-5 августа с 22:00 мск до 05:00 мск будет закрыт первый путь на станции Павшино. В это время электропоезда на прилегающих участках проследуют в реверсивном режиме с увеличенными интервалами. Некоторые поезда будут курсировать по укороченным маршрутам от или до Курского вокзала, Нахабино, Красного Балтийца, Тушинской, Щербинки и Подольска. Несколько дальних пригородных поездов выведут из расписания.

"В выходные дни, 7 августа с 02:20 мск до 14:20 мск 8 августа и 14 августа с 02:20 мск до 14:20 мск 15 августа закроют первый путь на участке Нахабино - Павшино. В дни наименьшего пассажиропотока у специалистов назначены масштабные работы по обслуживанию инфраструктуры. В указанное время пригородные поезда будут курсировать по одному пути поочередно в обоих направлениях. У части электропоездов изменится режим остановок. Некоторые поезда проследуют по укороченным маршрутам от или до Нахабино, Стрешнево, Волоколамска, Дедовска, Тушинской, Курьяново и Курского вокзала, ряд поездов выведут из расписания", - сказали в ЦППК.

"Бархатный" путь

"В ходе ремонта будет проведен полный цикл путевых работ, включающих демонтаж старой рельсошпальной решетки и укладку новой, глубокую очистку щебеночного балласта, укладку и сварку бесстыкового пути. Всего планируется уложить более 3 км бесстыкового пути. Это позволит снизить уровень шума и повысить комфорт пассажиров во время поездки", - пояснили в МЖД.

Работы начнутся на станции Павшино 2 августа в 22:00 мск и продолжатся до 5 часов утра следующего дня. В будние дни технологические "окна" назначены с использованием преимущественно ночного времени, чтобы сохранить объемы движения в дневное время и часы "пик".

"В выходные дни с 7 на 8 и с 14 на 15 августа ремонтные работы будут проводиться по технологии "закрытый перегон" во время 36-часовых технологических "окон" - с 02:20 мск до 14:20 мск. Такая технология позволяет сконцентрировать ресурсы и выполнить большой объем работ в сжатые сроки", - уточнили в МЖД.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к работам, заранее планировать поездку и внимательно ознакомиться с актуальными изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", официальном сайте ЦППК, а также в мобильных приложениях "РЖД Пассажирам" и "Расписание и билеты ЦППК".