В Москве пройдет рейд по выявлению нетрезвых водителей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД проведут в Москве рейд по выявлению нетрезвых водителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московской Госавтоинспекции.

"В целях профилактики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения, начиная с вечера 30 по 31 июля 2021 года на территории Москвы пройдет профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель", - сказали в управлении.

В связи с предстоящим рейдом ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для себя и окружающих. Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем.