В Москве с начала года возбуждено 4,5 тыс. дел за нарушения пожарной безопасности

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Инспекторы МЧС РФ возбудили более 4,5 тыс. административных дел за выявленные нарушения требований пожарной безопасности в Москве с начала 2021 года, сообщается в материалах пресс-конференции замначальника столичного главка ведомства Максима Комарова.

"С начала 2021 года сотрудниками столичного главка возбуждено более 4 500 дел об административных правонарушениях в отношении юридических и физических лиц. Вынесено порядка 2 000 постановлений по делам об административных правонарушениях", - говорится в материалах.

Всего в Москве сотрудники Госпожнадзора взяли на контроль для проверок почти 130 тыс. объектов, им присвоены те или иные категории рисков. От категории зависит, сколько раз объект будут проверять. Из этого числа 2,3 тыс. объектов имеют чрезвычайно высокую категорию рисков, 4,6 тыс. - высокую, 16 тыс. - значительную категорию.

Со вступлением с 1 июля поправок в порядок проведения проверок, появились новые виды надзора. Так, срок проверки теперь не может превышать 10 дней. Также отныне внеплановые проверки проходят в виде инспекционных визитов, рейдовых осмотров, выездных проверок, документарных проверок и выборочного контроля. При этом часть мероприятий, например профилактический визит, не предусматривает штрафов, отметил Комаров. "С учетом внедрения риск-ориентированного подхода количество плановых проверок с 2014 года (в Москве) сокращено более чем на 80%", - уточняется в материалах пресс-конференции.