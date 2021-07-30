На Савеловском направлении МЖД изменится расписание электричек 2-23 августа

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Расписание поездов Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в августе в связи с работами по развитию путевой инфраструктуры. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЖД.

"В связи с работами по развитию путевой инфраструктуры в августе вносятся изменения в движение пригородных поездов на Савеловском направлении МЖД. Так, с 11:30 до 15:30 со 2 по 23 августа на участке Талдом-Вербилки железнодорожники модернизируют контактную сеть для увеличения пропускной способности инфраструктуры с учетом перспективного роста объемов грузового движения на данном перегоне. С 9:50 до 15:00 с 10 по 20 августа на участке Дмитров-Каналстрой железнодорожники уложат 5 км бесстыкового пути", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что новые бесстыковые или "бархатные" пути позволяют повысить комфорт пассажиров во время поездки, обеспечить плавность хода поездов и снизить уровень шума.

"Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов Савеловского направления МЖД. Изменится время отправления и прибытия ряда электричек, некоторые из них выведут из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".