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После драки со стрельбой в магазине "Ашан" в ТЦ в центре Москвы возбудили уголовное дело

Участниками конфликта стали около 20 человек

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после того, как около 20 иностранцев устроили массовую драку со стрельбой в магазине "Ашан" в торговом центре "Тройка" в центре Москвы. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия") после массовой драки со стрельбой, которая произошла накануне в магазине "Ашан" в торговом центре "Тройка" на Верхней Красносельской улице", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС подтвердили информацию о возбуждении дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ. 

Накануне вечером в торговом центре на Верхней Красносельской улице между гражданами произошел конфликт, который перерос в драку. В нем принимали участие около 20 человек, предположительно, иностранцы. Один из участников применил оружие, какое именно устанавливается. В результате задержаны несколько человек, они доставлены в территориальный отдел полиции.

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Россия
После массовой драки со стрельбой в ТЦ в центре Москвы задержали около 50 человек
По предварительным данным источника, драка началась после того, как один из участников конфликта оскорбил другого
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