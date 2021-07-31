После массовой драки со стрельбой в ТЦ в центре Москвы задержали около 50 человек

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали около 50 человек после массовой драки со стрельбой в магазине "Ашан" в торговом центре "Тройка" в центре Москвы. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"После массовой драки со стрельбой полицейскими были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции порядка 50 человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительным данным, драка началась после того, как один из участников конфликта оскорбил другого, за него заступились другие и напали толпой.

Массовая драка со стрельбой произошла в пятницу вечером на Верхней Красносельской улице. В ней принимали участие, предположительно, иностранцы. Один из участников применил оружие, какое именно устанавливается. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).