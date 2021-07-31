В Москве на Филевской линии метро заработает система оплаты по лицу

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Тестирование способа оплаты проезда по лицу Face Pay стартует на Филевской линии Московского метрополитена, до конца года сервис станет доступным уже на всех станциях. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Самый быстрый, удобный и безопасный - на Филевской линии метро для пассажиров заработает Face Pay. Мы начинаем его тестирование - пока для 1 тыс. человек. Постепенно подключим к тесту все линии и увеличим фокус-группу, и до конца года сервис будет доступен уже на всех станциях, как мы и обещали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что московское метро - лидер по количеству способов оплаты проезда, и все они останутся. Face Pay будет еще одним удобным сервисом для пассажиров, но не обязательным. Пассажирам предлагается стать участником проекта Face Pay.

В материале уточняется, что это будет проход через турникеты, перед которыми на полу размещен круглый черный стикер; бесплатная пересадка на МЦК и МЦД по банковской карте, как в действующем тарифе; персональные данные надежно хранятся и никому не передаются; в любой момент можно отказаться от участия в тестировании.

"Мы начинаем самый важный этап тестирования проекта Face Pay - с пассажирами. Сотрудники метро уже используют этот сервис и совершили более 1 млн успешных проходов на стации. Дальше мы будем тестировать эту технологию постепенно, от линии к линии, первой станет Филевская", - приводятся слова заместителя мэра столицы Максима Ликсутова.