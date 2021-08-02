В Москве начали производить лифты с системой бесконтактного управления

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) оснастил лифты собственного производства системой бесконтактного управления. Теперь вызвать их можно через специальное приложение - заранее и не дотрагиваясь до кнопок, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В Москве работают четыре производителя лифтов. По итогам прошлого года они выпустили 15,4 тыс. подъемников, это на 10,6% больше, чем в 2019 году. В их числе Щербинский завод, который делает упор в работе на внедрение новых технологий. Так, компания оснастила лифты собственного производства системами бесконтактного управления. Ее уже опробовали в одной из столичных многоэтажек, и завод готов к поставкам подъемников, оборудованных новой системой", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

"Умный" лифт снабжается специальным контроллером, принимающим сигнал с мобильного телефона. Чтобы воспользоваться таким лифтом, нужно скачать на смартфон приложение SmartAirKey, указать в нем нужный этаж, а также расстояние, с которого система будет вызывать для пользователя лифт, максимальный радиус составляет 20 м. Через Bluetooth система "видит" потенциального пассажира и направляет сигнал вызова подъемнику, который при приближении открывает двери.

Как добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, предприятие применяет цифровые технологии не только в своей продукции, но и на самом производстве. В начале прошлого года ЩЛЗ начал процесс глубокой модернизации и автоматизации производственных процессов. Система мониторинга позволяет анализировать данные о работе станков и другой техники в режиме реального времени точно и оперативно управлять производственными процессом. Современный протокол также использует принципы бережливого производства и позволяет существенно сокращать потери времени между поступлением заказа и выпуском готовой продукции за счет постоянного сбора данных.

"Застройщики жилых комплексов смогут создать единую среду доступа, обеспечив комплексное решение по безопасности. Можно смело утверждать, что "умный" лифт ЩЛЗ станет новым трендом, ведь приложение полностью освобождает руки, нужно просто иметь при себе телефон вместо множества ключей и пропускных карт. Уже сейчас люди при покупке жилья учитывают наличие "удобных" опций и технологичных решений, таким образом, привлекательность объекта недвижимости напрямую зависит от актуальных решений", - пояснил генеральный директор ЩЛЗ Антон Артемьев.

Работу SmartAirKey можно синхронизировать со всей пропускной системой жилого комплекса: от въездных ворот до кабины, если во всех системах есть аналогичные контроллеры. Решение универсально и подходит для любых лифтов ЩЛЗ, позволяет им "узнавать" каждого пассажира по смартфону и отправлять его на нужный этаж. Таким образом полностью исключается необходимость контакта с поверхностями, в том числе с кнопками лифта.