АФК "Система" апробирует в Москве генетические тесты на возможную тяжесть течения ковида

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Входящая в АФК "Система" биотехнологическая компания "Система-Биотех" с разрешения департамента здравоохранения Москвы апробирует в московских клиниках первый в РФ тест, позволяющий оценить риск при COVID-19. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе компании.

"Тест позволит врачам точно оценить вероятность развития опасных осложнений или гибели при COVID-19 и подбирать персонализированное лечение больных с коронавирусом, что снизит нагрузку на реанимационные отделения больниц и уровень смертности среди инфицированных", - говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что компанией было проведено исследование для оценки возможных осложнений и выбора терапии для минимизации рисков. Был проведен анализ более 500 образцов генетического материала от больных из реанимационных отделений и от длительно контактировавших с заболевшими с начала 2020 года. Также изучено около 100 образцов генетического материала из сети клиник "Медси", где генетический тест был внедрен как информационная услуга в октябре 2020 года.

В пресс-службе отметили, что анализ выявил семь маркеров, связанных с риском возникновения заболевания и его тяжелого течения, а также два защитных маркера в отношении риска возникновения и тяжести коронавирусной инфекции. В пресс-службе добавили, что определенные гены показывают вероятность высокой температуры, снижения сатурации и цитокинового шторма, то есть носители защитных генов будут легче переносить болезнь.

"Генотипирование выявленных в результате нашего исследования маркеров стандартными методами лабораторной диагностики, такими как ПЦР и секвенирование генома, может стать рутинным прогностическим тестом, показывающим вероятность перехода бессимптомной формы заболевания COVID-19 в форму с клиническими проявлениями или тяжелого течения. Методика генотипирования может использоваться в условиях обычной клинической лаборатории с получением в течение всего нескольких часов результата, который будет доступен в личном кабинете врача. Это позволит своевременно назначать индивидуальную терапию для каждого конкретного пациента и значительно снизит угрозу серьезных последствий для организма при коронавирусе и нагрузку на систему здравоохранения. В перспективе подобные тесты можно будет использовать для прогнозирования течения и других респираторных вирусных инфекций", - приводятся в сообщении слова директора по науке "Системы-Биотех" Натальи Поздняковой.

"Система-Биотех" специализируется на разработке тест-систем и лекарств, меддиагностике. На июнь 2021 года с помощью выпускаемой компанией тест-системы проведено более 10 млн ПЦР-тестов на ковид в Москве.