Чаще всего в Москве за последние полгода девушки вступали в брак в 25 лет, мужчины - в 30

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Чаще всего в Москве вступают в брак девушки в возрасте 25 лет и мужчины в возрасте 30 лет. Об этом свидетельствуют данные за первые шесть месяцев 2021 года, которые сообщили ТАСС в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

"В 2019 году больше всего невест вступало в брак в 24 года, а женихов - в 28 лет, в 2020 году возраст вступления в брак - 25 лет и 29 лет соответственно. В первом полугодии 2021 года в 25 лет вышли замуж около 2 тыс. девушек. Возраст женихов увеличился до 30 лет, более 1 800 мужчин заключил брак в этом возрасте. Больше всего браков в Москве заключено между молодоженами в возрасте 25 лет", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, с 22 до 32 лет в столице чаще всего заключают брак с ровесниками.

"Больше всего невест в 2021 году вышло замуж в возрасте от 24 до 29 лет. Женихи чаще вступали в брак с 26 лет до 31 года. В таком возрасте женятся более 30% столичных молодоженов, а свой первый брак заключают около 65% москвичей. Самой молодой парой в 2021 году стали молодожены в возрасте 17 лет, а возраст самой почтенной пары, заключившей брак, составил 85 и 89 лет соответственно", - отметили в пресс-службе.

Подать заявление на регистрацию брака можно лично в отделе ЗАГС, дворце бракосочетания или онлайн через портал госуслуг. Пара должна выбрать один из столичных отделов ЗАГС, дворцов бракосочетания или необычных площадок, заполнить электронную форму заявления, оплатить госпошлину и отправить совместное заявление.

Для профилактики возникновения и распространения COVID-19 во всех ЗАГСах и дворцах бракосочетания соблюдаются масочный режим и социальная дистанция.