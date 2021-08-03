Более 14 млн посещений набрал инвестиционный портал Москвы за семь лет

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Пользователи инвестиционного портала Москвы посетили его более 14 млн раз за семь лет. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Инвестиционный портал Москвы остается одним из самых популярных специализированных сайтов для бизнеса: за семь с половиной лет его посетили более 14 млн раз. Сегодня инвестпортал - ресурс с 30 онлайн-сервисами и ежедневным пользовательским трафиком 8,6 тыс. уникальных пользователей. Только с начала этого года предприниматели воспользовались сервисами 71,2 тыс. раз, то есть около 340 раз в день. Например, на портале предприниматели могут найти помещение или земельный участок для размещения бизнеса, подать для предварительной проработки концессионную инициативу или направить заявку на получение мер городской поддержки", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Сегодня на инвестиционном портале зарегистрировано более 51,6 тыс. личных кабинетов: в этом году учетные записи создали 10,9 тыс. человек. Регистрация открывает доступ к 30 онлайн-сервисам, которые делают ведение бизнеса в столице более комфортным. Самой популярной услугой несколько лет подряд остается запись на осмотр объекта торгов. Сервис позволяет отправить онлайн-заявку и в удобное время осмотреть объекты, которые город выставил на торги. С момента запуска в 2014 году им воспользовались 152,2 тыс. раз, а в этом году - 27,3 тыс. Осмотреть городские объекты также можно в 3D-режиме в разделе "Имущество от города".

В начале этого года на портале также доработали инвестиционную карту. На ней можно изучить инвестпроекты и подобрать площадку для бизнеса. Система поиска позволяет быстро найти объект нужного назначения и профиля. Это проекты в рамках офсетных контрактов, концессий и инвестиционных приоритетных проектов. Кроме того, здесь можно найти действующие промышленные предприятия разного профиля. На карте доступно более 300 точек, а также 35 территорий бывших промзон, где инвесторы могут построить жилье, магазины, офисы, коворкинги, рестораны и другие объекты.