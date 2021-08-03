В Москве строительство ТПУ "Электрозаводская" планируют завершить в 2023 году

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Возведение ТПУ "Электрозаводская" в Москве планируют завершить в 2023 году. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Строительство ТПУ "Электрозаводская" планируют завершить уже в 2023 году. Он станет одним из крупнейших транспортных хабов в Центральном округе Москвы и объединит станцию "Электрозаводская" синей линии, станцию Большой кольцевой линии, одноименную станцию будущего D3, маршруты городских автобусов и электробусов и пешеходный мост через Яузу, который соединит Семеновскую и Рубцовскую набережные", - говорится в сообщении.

Такие хабы как Щукинская, Славянский бульвар, Волоколамская, объединяют железнодорожный транспорт с метро, благодаря чему пассажиры получают развитую и удобную сеть Московского транспорта.

"Создание крупных транспортных хабов, объединяющих разные виды транспорта - важная составляющая больших городов. За счет новых пересадок жители и гости мегаполиса могут строить гибкие маршруты в зависимости от их потребностей и экономить время на поездки. Благодаря ТПУ "Электрозаводская" поездки станут удобнее для 200 тыс. жителей районов Басманный и Соколиная гора, а для пассажиров будущего D3 "Электрозаводская" станет комфортной современной станцией с бесплатной пересадкой на две станции метро", - приводятся в сообщении слова заммэра Максима Ликсутова.