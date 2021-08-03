Движение на МЦД-2 и Курском направлении МЖД приостановили

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Движение поездов в сторону Московской области на МЦД-2 и Курском направлении МЖД приостановлено из-за нештатной работы инфраструктуры. Об этом сообщается во вторник в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На МЦД-2 и Курском направлении приостановлено движение в область из-за нештатной работы инфраструктуры на станции "Люблино". Специалисты железной дороги принимают все меры для восстановления движения. Пожалуйста, следите за объявлениями", - сообщается в публикации.