Движение поездов на МЦД-2 и Курском направлении МЖД восстановили

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Движение поездов в сторону Московской области на МЦД-2 и Курском направлении МЖД восстановили после сбоя из-за нештатной работы инфраструктуры. Поезда следуют медленнее обычного, сообщается во вторник в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Возобновили движение по временному режиму с ограничением скорости. Это позволяет перевозить пассажиров, но поезда проходят участок дольше обычного, что увеличивает время поездки. Работаем вместе с МЖД над восстановлением штатного режима", - сообщается в публикации.

Ранее сообщалось, что на МЦД-2 и Курском направлении было приостановлено движение в область из-за нештатной работы инфраструктуры на станции "Люблино".