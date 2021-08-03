В Останкинскую башню 2 августа ударили девять молний

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Гроза со шквалистым ветром 2 августа не повлияла не теле- и радиотрансляцию Останкинской телебашни, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"Второго августа за сутки в антенную часть Останкинской телебашни попали девять разрядов молний. Грозовая активность в радиусе 5 км от Останкинской башни была зафиксирована приборами днем в 11:00 мск, а также ночью с 22:18 мск до 09:30 мск утра 3 августа", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что сильные порывы ветра были отмечены с 23:05 мск до 23:15 мск и достигли 27 м/с на высоте 385 м. В соответствии с регламентом при таком ветре была приостановлена работа скоростных лифтов. В период с 23:07 мск до 23:22 мск шел интенсивный дождь, за 15 минут выпало 13,4 мм осадков, всего же за ночь выпала четверть месячной нормы осадков.

"Установленная система молниезащиты и конструкция Останкинской телебашни гарантируют безопасность сотрудников и посетителей. Теле- и радиопередающее оборудование работает в штатном режиме, трансляция телевизионных и радиопрограмм не прекращалась", - заключили в пресс-службе РТРС.