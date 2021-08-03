Более 1 млн человек приняли участие в онлайн-экскурсиях проекта "Открой Моспром"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Четвертый сезон проекта "Звездный "Открой Моспром" посмотрели более 1 млн человек, онлайн-экскурсии проводили артисты театра и кино. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"С 28 по 30 июля артисты театра и кино Катерина Шпица, Антон Богданов, а также телеведущая Арина Шарапова провели онлайн-экскурсии на столичных промпредприятиях. Четвертый сезон проекта "Звездный "Открой Моспром" посмотрели свыше миллиона зрителей", - сказали в пресс-службе.

По словам руководителя департамента Александра Прохорова, в этом сезоне провели три прямых эфира. Самой популярной онлайн-трансляцией стала экскурсия на предприятия Объединенной авиастроительной корпорации с участием актера театра и кино Антона Богданова - аудитория превысила 350 тыс. зрителей. С начала этого года прошло уже десять "звездных" экскурсий, которые посмотрели более 4,5 млн человек.

Телеведущая Арина Шарапова побывала на столичном заводе международной фармацевтической компании "Сервье". Московский промышленный комплекс "Сервье" - один из ведущих производителей лекарственных препаратов для терапии хронических неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.

Богданов смог лично увидеть, как проектируются, производятся и обслуживаются летающие суда на столичных площадках ОАК. Там, например, разрабатывался и проходил испытания знаменитый обновленный Superjet 100. Записи прямых трансляций можно посмотреть в соцсетях (Instagram, "ВКонтакте", Facebook, "Одноклассники") и на сайте проекта, а также в личных аккаунтах гостей.

Проект "Открой#Моспром", который существует с марта 2019 года, объединил множество форматов: это офлайн- и онлайн-экскурсии на промпредприятия столицы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие специальные акции. Всего в офлайн-мероприятиях приняли участие свыше 17 тыс. человек, а онлайн-аудитория проекта составила свыше 9,1 млн зрителей. За время существования "Открой#Моспром" было проведено свыше 500 экскурсий на 58 промышленных предприятиях и в их музеях.